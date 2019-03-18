İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kent merkezindeki adreslere düzenlenen operasyonda S.B, C.D, İ.A, İ.A, S.Ö, G.Ö, O.Ö. ve H.K. yakalandı.

Zanlıların ev ve üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 aparat ele geçirildi.

Şüphelilerden S.B. C.D. ve İ.A'nın emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 5 zanlı sorgularının ardından salıverildi.

Kaynak: AA