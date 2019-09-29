Türkiye
Kayseri'de traktör ile minibüs çarpıştı29 Eylül 2019 Pazar 10:43 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 10:49
Kayseri'de traktör ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Ercan B. idaresindeki 38 TK 977 plakalı minibüs, Talas ilçesi Kuruköprü mevkii Gaffar Okkan Bulvarı'nda, Seyhan K. yönetimindeki 38 GA 045 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan yolculardan Uğur B., Saniye B., Uğur Efe B., Emre B., Fatma B. ile traktörde bulunan Hediye K., Yeter K. ve Gökhan Emir K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Uğur B. ve Hediye K., kurtarılamadı.
Kaynak: AA