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Türkiye
AA 25.08.2024 12:02

Kayseri'de sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapılan kişinin cansız bedeni bulundu.

Kayseri'de sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İlçede etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde heyelan sonucu mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: 1 kişi kayıp
Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: 1 kişi kayıp

Araç iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkarılırken, sel sularına kapıldığı değerlendirilen Muhittin Saraç'ın cansız bedenine aracından yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki evin bahçesinde ulaşıldı.

Yaklaşık 150 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmaları kapsamında, sağanak sırasında mahsur kalan 8 araçla çok sayıda vatandaş da güvenli alanlara tahliye edildi.

Kayseri'de sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Öte yandan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bölgeye giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz derhal çalışmalara başlamış, mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise halen devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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