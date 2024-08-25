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Türkiye
AA 25.08.2024 09:49

Sinop'u sağanak, yıldırım, hortum vurdu

Sinop'ta olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Bir apartmana isabet eden yıldırım yangına neden oldu, denizde ise hortum oluştu.

Kentte sabah erken saatlerde başlayan gök gürültülü sağanak bazı bölgelerde etkili oldu.

Kent merkezi Ada Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatı katına yıldırım isabet ederek yangına neden oldu.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Denizde de hortum görüldü

Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangın sonrası apartmanın çatısında hasar oluştu.

Kentte denizde oluşan hortum ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Sağanak Sinop Yangın
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