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Türkiye
AA 25.08.2024 09:00

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü
[Fotograf: AA]

O.U, idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Susuz Kavşağı yakınlarında K.Ç'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü K.Ç. ile otomobilinde bulunan eşi H.Ç. hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü ve aracında bulunan A.R.U, N.A.U. ile A.A.U yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Yapılan incelemenin ardından otomobilden çıkarılan çiftin cenazeleri, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü O.U tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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