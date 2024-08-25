Çok Bulutlu 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.08.2024 11:11

Yağış Samsun-Ankara kara yolunda kazaya neden oldu: 3 ölü, 10 yaralı

Samsun-Ankara kara yolunda yağış nedeniyle kayan iki tır, bir yolcu otobüsü, otomobiller ve polis aracının karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Yağış Samsun-Ankara kara yolunda kazaya neden oldu: 3 ölü, 10 yaralı

Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde Samsun yönüne seyreden araçlar, virajlı ve yokuş aşağı yolda, yağışın etkisiyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıktı.

Farklı noktalarda, iki tır, bir yolcu otobüsü ve çok sayıda otomobil ile polis aracı kayarak birbirine çarptı. Bazı araçlar yoldan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kazada 3 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Samsun ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede trafik kontrollü sağlanıyor. Karayolları ekipleri yol temizliğinin yanı sıra kayganlığı önlemek için belirli noktalara malzeme seriyor.

ETİKETLER
Ankara Polis Samsun Trafik Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kucağında çocukla araç kullanan sürücü polise yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:25
Askerlerimizin kanı yerde kalmadı: MİT sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi
12:14
Anahtarcılar Odası'ndan "çilingir" uyarısı: Kimlik ve tutanak olmalı
12:27
Kayseri'de sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
12:05
Malezya Başbakanı Enver: Batılı ülkeler Filistin'le ilgili söylemlerini düzeltmeli
11:49
Bangladeş'e bu ay başından itibaren 2 bini aşkın Arakanlı Müslüman sığındı
11:50
MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Mersin'de örtü altında ejder meyvesi hasadı başladı
Mersin'de örtü altında ejder meyvesi hasadı başladı
FOTO FOKUS
TRT'den "Kutsal İşgal" belgeseli
TRT'den "Kutsal İşgal" belgeseli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ