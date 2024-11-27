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Türkiye
AA 27.11.2024 05:50

Kayseri'de polis ekipleri 'şok uygulama' yaptı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen "şok uygulamada", 2375 kişi ile 1195 araç sorgulandı, 88 park ve 45 taksi kontrol edildi.

Kayseri'de polis ekipleri 'şok uygulama' yaptı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personellerinin de katılımıyla belirlenen bölgelerde uygulama yapıldı.

Toplam 35 ekip ve 70 personelle gerçekleşen uygulamada, 2375 kişi ile 1195 araç sorgulandı, 88 park ve 45 taksinin kontrolü yapıldı.

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Uygulamada, 3 ruhsatsız tüfek, 1 hacizli ve 1 trafikten men otomobil bulundu, 8 aranan şüpheli yakalandı, 6 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca, üzerinde 2,82 gram uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

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