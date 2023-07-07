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Türkiye
AA 07.07.2023 20:27

Kayseri'de pikap ile işçi servisi çarpıştı: 21 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, pikap ile işçi servisinin çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı.

Kayseri'de pikap ile işçi servisi çarpıştı: 21 yaralı
[Fotograf: AA]

Murat A. yönetimindeki pikap ile Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçileri taşıyan Kenan D. idaresindeki servis minibüsü, Malatya-Kayseri kara yolundaki Aspilsan kavşağında çarpıştı.

İşçi servisi çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçerek tarlaya devrildi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 21 kişi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri'de pikap ile işçi servisi çarpıştı: 21 yaralı

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