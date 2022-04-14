Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Yahyalı Orman İşletme Şefliğine ait kamyonet ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası alev alan otomobilde bulunan aynı aileden Cuma, Hatice, Münevver ve Miraysu Bircan, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.