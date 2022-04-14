Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de kaza yapan araç alev aldı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobil alev aldı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Yahyalı Orman İşletme Şefliğine ait kamyonet ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası alev alan otomobilde bulunan aynı aileden Cuma, Hatice, Münevver ve Miraysu Bircan, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası Trafik İtfaiye Yangın
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