Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hurdacılık yapan iki esnaf ve yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavgada yaralanan 5 kişi, hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Murat Özyılmaz ve Kazım Çifçi hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavga ile ilgili bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.