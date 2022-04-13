Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Diyarbakır'da iki esnaf arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hurdacılık yapan iki esnaf ve yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
Kavgada yaralanan 5 kişi, hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Murat Özyılmaz ve Kazım Çifçi hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavga ile ilgili bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
Etiketler: Diyarbakır Kavga Bireysel Silahlanma
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