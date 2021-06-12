Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 11:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kayseri'de dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi
Kayserinin Pınarbaşı ilçesinde Karakuyu, Şerefiye ve Örenşehir mahallelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili arazilerde hasar meydana geldi.
Arazilerde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Bölgede dün 16:00-18:00 saatleri arasında başlayan dolu yağışının yaklaşık 5 bin dekar alanda büyük hasara neden olduğu görülmektedir. Ekiplerimiz bölgede Ziraat Odası ile birlikte tespit çalışmalarına başlamışlardır." dedi.
TARSİM'in önemini vurgulayan Şahin, devlet destekli tarım sigortaları ile çiftçilerin ürünlerinin teminat altına alındığını ve zararlarının karşılandığını söyledi.
Etiketler: Tarım Üretimi
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