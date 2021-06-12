Arazilerde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Bölgede dün 16:00-18:00 saatleri arasında başlayan dolu yağışının yaklaşık 5 bin dekar alanda büyük hasara neden olduğu görülmektedir. Ekiplerimiz bölgede Ziraat Odası ile birlikte tespit çalışmalarına başlamışlardır." dedi.

TARSİM'in önemini vurgulayan Şahin, devlet destekli tarım sigortaları ile çiftçilerin ürünlerinin teminat altına alındığını ve zararlarının karşılandığını söyledi.