Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
260 ayrı suçtan kaydı olan çocuk yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve 260 suça karıştığı belirlenen yaşı küçük zanlı yakalandı.
İstanbul Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran'da İçerenköy Mahallesi'ndeki 2 ayrı iş yerinin kapılarının kanırtılması suretiyle hırsızlık meydana gelmesine ilişkin çalışma başlattı.
Polis, iş yerinde parmak izi ve güvenlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından şüphelinin kimliğini tespit etti.
260 suça karıştı
Ekipler, 11 Haziran'da yaşı küçük B.D.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin 260 suça karıştığı ve sokakta yaşadığı belirlendi.
Güvenlik kamera kayıtlarında şüphelinin bir markete girdiği, sigara ve kasadan para alıp kaçtığı anlar görülüyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Hırsızlık
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