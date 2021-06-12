Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalarda, yurt dışından Türkiye'ye usulsüz şekilde araç getirip "change" adı verilen yöntemle motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattığı öne sürülen bir suç örgütünün izine ulaştı.

3 ilde düğmeye basıldı

Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından liderliğini kuyumculuk yapan 2 kardeşin yaptığı suç örgütü üyelerine yönelik Ankara merkezli 3 ilde "22 ayar" ismi verilen operasyon düzenlendi.

22 araca el konuldu

Operasyonda, kuyumcu kardeşler Cemal Ö. ile Ömer Ö. ile birlikte C. Ö., B. Y., B. A. ve R. D de gözaltına alındı. Zanlıların yurtdışından getirdikleri 22 araca ise el konuldu.

Zanlıların, Edirne'den Türkiye'ye soktukları otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştirip sattıkları belirlendi. Suç örgütü üyelerinin 22 lüks otomobilin satışından yüklü miktarda kazanç elde ettikleri ve alıcıları mağdur ettikleri saptandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan kuyumcu kardeşler Cemal Ö. ile Ömer Ö. tutuklanırken, C. Ö., B. Y., B. A. ve R. D. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.