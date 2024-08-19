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Türkiye
İHA 19.08.2024 15:15

Kayseri'de depoda patlayan tüp yangına yol açtı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde depo olarak kullanılan binada tüp patlamasının ardından yangın çıktı. Binada maddi hasar oluştu.

Kayseri'de depoda patlayan tüp yangına yol açtı

Melikgazi ilçesinde depo olarak kullanılan 5 katlı binanın son katında iddiaya göre, küçük tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, patlamalar da oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kayseri'de depoda patlayan tüp yangına yol açtı

Polis ekipleri vatandaşların yoğun olduğu caddeyi yaya ve taşıt trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Alevler itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

Geniş çapta maddi hasarın oluştuğu bina havadan görüntülendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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