Kayseri'de depoda patlayan tüp yangına yol açtı

Melikgazi ilçesinde depo olarak kullanılan 5 katlı binanın son katında iddiaya göre, küçük tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, patlamalar da oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri vatandaşların yoğun olduğu caddeyi yaya ve taşıt trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Alevler itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

Geniş çapta maddi hasarın oluştuğu bina havadan görüntülendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.