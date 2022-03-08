Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkelerinde bulundukları dönemde DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu A.T, A.M. ve K.İ'nin kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, inşaatlarda ve ahırda çalıştıkları belirlenen zanlılar gözaltına alındı, dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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