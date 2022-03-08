Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da çoban çiftin cinayetiyle ilgili 12 zanlı gözaltına alındı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çobanlık yapan karı-kocanın 6 yıl önce av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, çobanlık yapan Cahit ve eşi Hatice Paslı'nın Mendos Dağı'nda 9 Mart 2016'da cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin dosyanın yeniden ele alınmasını istedi.
Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, cinayetin aydınlatılması için çalışma başlatarak soruşturmayı derinleştirdi.
Dosyayı inceleyerek teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekibinin düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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