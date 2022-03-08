Evladının uyuşturucu kullandığına önceleri inanmak istemedi, ardından oğlunun hareketlerindeki farklılığı hissetti, şüpheleri arttı.

14 yaşındaki oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendi

Kırıkkale'de yaşayan 3 çocuk annesi Banu Doğan, bir gün oğlundan gelen mesaj sonrası acı gerçekle yüzleşti.

Küçük oğlunun uyuşturucuya başladığında 14 yaşında olduğunu belirten Banu Doğan, "Önce inanmadım, benim çocuğum asla böyle bir şey yapmaz diye düşünüyordum, sonra çocuğun hareketleri değişmeye başladı. Daha sonra bana "Anne ben madde kullanıyorum, kendim baş edemiyorum, bana destek ol" diye mesaj attı.

Evlatlarını kurtarmak için savaştı

Banu Doğan o satırları okuduktan sonra bununla mücadele etmeye karar verdi.

Tam oğlu için ne yapacağını araştırırken, diğer evladının da madde bağımlısı olduğunu öğrendi. Uyuşturucuya karşı vereceği savaş öncesi madde bağımlıları ile konuştu.

Doğan, geçen konuşmalarda gençlerin ailelerinden destek görmediğini söylediklerini vurguladı.

"Devletimizin arkamızda olması bize güç verdi"

Banu Doğan sadece iki oğlunu değil bağımlı olan onlarca genci de bu illetten kurtardı.

Dernek kurdu, emniyet teşkilatının "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesine destek verdi.

Doğan projeyle ilgili de şunları söyledi:

"En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesinden daha da güç aldık ve demek ki devlet bizim arkamızda dedim. Bize uzanan bir el olduğunu hissetmek bize güç verdi. Birken iki olduk, ikiyken üç olduk bu şekilde çoğaldık."

Ailelere "evlatlarınızdan vazgeçmeyin" tavsiyesi

3 çocuk annesi kadın, bu süreçte tehdit edilse de çalışmalarından vazgeçmedi.

Doğan'ın kendisi gibi aynı acılar yaşayan ailelere tek tavsiyesi ise evlatlarından asla vazgeçmemeleri...

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Tayfun Uslu

