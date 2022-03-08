Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çaldığı otomobille kaçarken kaza yaptı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da çaldığı iddia edilen araçla kaçarken kaza yapan şüpheli, aracı bırakarak kaçtı.
Seydişehir Antalya yolu 13'üncü kilometresinde kaza ihbarı alan polis olay yerine sağlık ekiplerini sevk etti.
Bölgeye ulaşan ekipler, kazaya karışan aracı terk edilmiş halde buldu. Yapılan incelemede, aracın Antalya'dan çalındığı ve 46 yaşındaki Ali U. adına kayıtlı olduğu tespit edildi.
Kontrol noktasında yakalandı
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, aracı kullanan ve kazadan sonra kaçan 29 yaşındaki Mücahit S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Zanlı olaydan kısa bir süre sonra Meram ilçesi yol kontrol noktasında yakalandı.
Seydişehir nöbetçi cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüpheli hakkında ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Antalya Hırsızlık Trafik Kazası
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