Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 1 milyon 750 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA ]
Tekirdağ'da polis ekiplerince 2 otomobilde 1 milyon 750 bin makaron ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, çalışmalar kapsamında, Çorlu ilçesinde 2 otomobili durdurdu.
Otomobillerdeki aramada, 1 milyon 700 bin boş, 50 bin 760 dolu makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
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