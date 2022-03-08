Gaziantep Şahinbey Belediyesi, bugüne kadar 3 milyon 800 bin fidan dikti.

Son ağaçlandırma işlemi ise şehitler için yapıldı.

Mavikent Mahallesi'nde şehit aileleri için inşa edilen konutların yanındaki alana, şehitlerin adlarını taşıyan 1071 fidan dikildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Belediye 26 bin ağaç daha dikecek

Gönüllerde yaşatılan şehitlerin isimlerinin ağaçların üzerinde de yaşatıldığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çalışmaya öğrencilerin, esnafın ve vatandaşların da katıldığını söyledi.

Fidan dikimine şehit aileleri de katıldı.

Şahinbey Belediyesi, bahar döneminde ilçe genelinde toplam 26 bin yeni ağaç dikmeyi hedefliyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]