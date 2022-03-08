Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ soruşturmasında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı kurumlarda kaydı bulunan ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 ilde operasyon düzenledi.
Operasyonda, 8 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Sıradaki Haber
Hatay'da yüzlerce ölü denizanası kıyıya vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz