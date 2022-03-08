Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da araçta 1790 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Hassa ilçesinde bir araçta 1790 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aktepe Mahallesi'nde ihbar üzerine bir araçta arama yaptı.
Güvenlik güçleri, araç içerisinde 1790 kilogram tütün buldu.
Şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Tütün Kaçakçılık
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