Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 15:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AA muhabirinin darbedilmesi davasında mütalaa açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Ajansı Muhabiri Ekrem Biçeroğlu'nun darp edilmesiyle ilgili davada mütalaa açıklandı. Savcı iki sanık hakkında 6'şar yıla kadar hapis cezası istedi.
Anadolu Ajansı Muhabiri Ekrem Biçeroğlu trafikte yol verme tartışması yaşadığı iki kişi tarafından darp edilmişti.
İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada savcı mütalaasını sundu.
2 sanık hakkında 3'er yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi.
Duruşma 14 Nisan'a ertelendi.
Etiketler: Trafik
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