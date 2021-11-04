Kayseri'de, polis ekipleri, uzun süreli takip ve çalışmalar sonucunda, Karaman, Ankara, Antalya, Kırşehir ve Sivas'ta çok sayıda suçtan hakkında 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K'nin adresini tespit etti.

Ekipler, Yavuzlar Mahallesi Lokman Caddesi'ndeki adrese yaptıkları operasyonda firari hükümlüyü yakaladı.

N.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.