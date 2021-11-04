Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Minibüsün çarptığı hamile kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan hamile kadın, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Genç kadının, iki çocuğunu iterek minibüsün onlara çarpmasını engellediği öğrenildi.
Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki Songül Şengül'e, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz bilinmeyen minibüs çarptı.
Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Şoför gözaltında
Şengül'ün hamile olduğu, iki çocuğunu iterek minibüsün onlara çarpmasını engellediği öğrenildi.
Kazanın ardından minibüs şoförü gözaltına alındı.
Etiketler: Batman
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