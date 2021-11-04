Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki Songül Şengül'e, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz bilinmeyen minibüs çarptı.

Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Şoför gözaltında

Şengül'ün hamile olduğu, iki çocuğunu iterek minibüsün onlara çarpmasını engellediği öğrenildi.

Kazanın ardından minibüs şoförü gözaltına alındı.