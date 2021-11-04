Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, yapay kaya malzemelerinden koparak düşen beton parçasına ilişkin teknik incelemede bulundu.

İlk belirlemelere göre, kaya görünümlü, yapay olarak hazırlanan beton parçanın arkasında biriken yağmur suyunun tahliye edilememesi nedeniyle alanda bulunan koruyucu betonun patladığı, bunun da yapay kayanın yerinden koparak düşmesine yol açtığı belirlendi.

Onarım için yol trafiğe kapatılabilir

Öte yandan, yapay kaya malzemelerini eski haline çevirmek için başlatılacak çalışmalar kapsamında, yolun kısmen veya tamamen trafiğe kapatılabileceği belirtildi. Yolun tamamen trafiğe kapatılması durumda, alternatif güzergah için planlama yapılacak.

Pursaklar-Kızılay istikameti Kuzey Ankara Tüneli çıkışının üzerindeki kaya görünümlü beton parça, dün seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Kullanılamaz hale gelen araçta bulunan şoför, olaydan yara almadan kurtulmuştu.