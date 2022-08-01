Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yaklaşık 30 dönümlük alanda etkili oldu.
Bazı ağaçların zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Etiketler: Kayseri Orman Yangını Yangın İtfaiye
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