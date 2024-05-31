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Türkiye
AA 31.05.2024 00:12

Kayseri'de bir kadına tüfek doğrultan kişi KADES uygulamasıyla yakalandı

Kayseri'de, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kadına tüfek doğrultan kişi KADES uygulamasıyla polise yakalandı.

Kayseri'de bir kadına tüfek doğrultan kişi KADES uygulamasıyla yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, L.T'nin (46), işe giderken önünü kestiği kadına tüfek doğrulttuğu belirtildi.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne Kadın Destek Uygulamasından (KADES) gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin L.T'yi gözaltına aldığı ifade edilen açıklamada, şüphelinin işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

Bu arada, zanlının eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının işe giderken tüfekle önünü kesmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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