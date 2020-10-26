Kaynarca beldesi Belediye Başkanı Serdar Türker, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Geçen hafta boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle gittiği Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirten Türker, bunun üzerine hastanede tedavi sürecinin başlatıldığını ifade etti.

Türker, sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.