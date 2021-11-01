Almus İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Musa Tüzün, 26 Ekim'de 20 gün yıllık izne ayrıldı.

İzne çıktığı günden itibaren haber alınamayan Tüzün için yakınları kayıp ihbarında bulundu. Tüzün'ün evinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemede Tüzün'ün cep telefonu sessiz moda alınmış halde bulundu.

Bunun üzerine ilçedeki kırsal bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalarda henüz bir ize rastlanmadı.

Tüzün'ün 6 ay önce Tunceli'den Tokat'ta geldiği ve bekar olduğu öğrenildi.