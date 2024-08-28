Kayıp Narin soruşturmasında 1 kişi gözaltında

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

"Çember çok daraldı, sonuca çok yaklaştık"

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, çalışmalardaki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

"Her türlü ihbarın üzerine de gitmekteyiz. Çember çok daraldı. Yeraltı görüntüleme cihazlarına kadar devletin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Bu kızımıza niyetimiz sağ salim ulaşmak. Burası köyümüzün içine kurduğumuz harekat merkezi. Arkadaşlarımızın hepsi dalında uzman olan arkadaşlar. Çok kısa bir süre kaldığını değerlendiriyorum. İnşallah çok kısa sürede Narin'imizin müjdesini burda vermek isterim. Elimizde deliller, ifadeler var. Dakika dakika Narin'in köydeki faaliyetlerini kayıt altına aldık. Sonuca çok yaklaştık. İnşallah yakın bir zamanda sonucumuzu alacağız. Olayı adli vaka olarak görüyoruz. Biz şuan size açıklayamadığım bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Narin'imizi sağ olarak bulmak istiyoruz, gönlümüz onu istiyor."

1 şüpheli gözaltında

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Olayla ilgili 12 bin 565 araç ve 32 bin 952 araç sorgulandı, 47 ev ve 22 metruk binada arama yapıldı.

8'i şüpheli 58'i tanık olmak üzere toplamda 66 şüphelinin ifadesi alındı. Şüphelilerden birinin de gözaltına alındığı duyuruldu.