Açık 33.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.07.2025 10:40

Kayıp ihbarı yapılan kişi arazide yatarken bulundu

Erzurum'un Karayazı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi, jandarma timleri tarafından arazide yatar vaziyette bulundu.

Kayıp ihbarı yapılan kişi arazide yatarken bulundu
[Arşiv]

Çakmaközü Mahallesi'nde ikamet eden E.K'dan (31) dün akşama kadar haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kayıp vatandaşı bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen Jandarma Arama Kurtarma, Sualtı Arama Kurtarma, Komando Asayiş ile Jandarma Suç Araştırma timleri, iz takip köpeği desteğinde bölgede arama tarama faaliyeti yürüttü.

Ekiplerce yapılan çalışmada E.K, sabah saatlerine doğru köyün yaklaşık 2 kilometre güney kısmında yatar vaziyette bulundu.

E.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Erzurum
Sıradaki Haber
Ankara'da 2 kişinin öldüğü kazada aracın ters yöne girme anı kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:43
Gelişmiş yeteneklere sahip yerli kargo İHA, IDEF 2025'te tanıtıldı
12:23
Bakan Yumaklı: 3 ildeki orman yangınları büyük oranda kontrol altında
12:09
ÇAYKUR'un ikinci sürgün yaş çay alımı 91 bin tona ulaştı
12:03
Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri İstanbul'da yapılacak: İsimler belirlendi
11:53
Kış tatili için yapılan seyahat harcamaları 23 milyar lirayı buldu
12:02
Mahkeme, kanser ilacını SGK'nın karşılamasına karar verdi
Jandarma Antep fıstığı hırsızlığına karşı karadan ve havadan denetim yapıyor
Jandarma Antep fıstığı hırsızlığına karşı karadan ve havadan denetim yapıyor
FOTO FOKUS
Ankara'da 2 kişinin öldüğü kazada aracın ters yöne girme anı kamerada
Ankara'da 2 kişinin öldüğü kazada aracın ters yöne girme anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ