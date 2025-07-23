Kayıp ihbarı yapılan kişi arazide yatarken bulundu

Çakmaközü Mahallesi'nde ikamet eden E.K'dan (31) dün akşama kadar haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kayıp vatandaşı bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen Jandarma Arama Kurtarma, Sualtı Arama Kurtarma, Komando Asayiş ile Jandarma Suç Araştırma timleri, iz takip köpeği desteğinde bölgede arama tarama faaliyeti yürüttü.
Ekiplerce yapılan çalışmada E.K, sabah saatlerine doğru köyün yaklaşık 2 kilometre güney kısmında yatar vaziyette bulundu.
E.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.