Türkiye
Kayıp Çinli kadın Bilecik'te ölü bulundu30 Kasım 2019 Cumartesi 02:55 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 02:57
İstanbul'da esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu, Bilecik'te ölü bulundu. Polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fatih'te bir ithalat firmasında çalışan 31 yaşındaki Lisha Yu, 2 Ekim'de ortadan kaybolmuştu.
Kadının erkek arkadaşı ve Çin'den gelen ailesi polise başvurarak yardım istemişti.
4 kişi gözaltına alındı
Araştırma başlatan polis ekipleri, Çinli kadının otomobiline kasten çarpılarak durdurulduktan sonra kaçırıldığını tespit etti.
Olayla ilgisi bulunan yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda, Bilecik'te bir çiftlik evinde yapılan aramada Lisha Yu'nun cesedi bulundu.
Kaynak: TRT Haber