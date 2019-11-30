Fatih'te bir ithalat firmasında çalışan 31 yaşındaki Lisha Yu, 2 Ekim'de ortadan kaybolmuştu.

Kadının erkek arkadaşı ve Çin'den gelen ailesi polise başvurarak yardım istemişti.

4 kişi gözaltına alındı

Araştırma başlatan polis ekipleri, Çinli kadının otomobiline kasten çarpılarak durdurulduktan sonra kaçırıldığını tespit etti.

Olayla ilgisi bulunan yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda, Bilecik'te bir çiftlik evinde yapılan aramada Lisha Yu'nun cesedi bulundu.

Kaynak: TRT Haber