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İzmir'de 111 düzensiz göçmen yakalandı30 Kasım 2019 Cumartesi 00:50 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 00:53
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 111 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sahil güvenlik ekipleri, Süngükaya Adası ve Uçburun açıklarında tespit edilen lastik botları durdurdu.
Ekipler, lastik bottaki 105 Afganistan, 5 Filistin ve bir Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler: izmir çeşme Süngükaya Adası uçburun