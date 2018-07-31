Kaybolan Evrim'i arama çalışmaları 22. gününde

Tokat'ta 10 Temmuz'da çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığı belirtilen küçük Evrim'e 3 haftadır ulaşılamadı.

Bölgede AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları 22. gününde de devam ediyor. Hava kararana kadar süren çalışmalarda arama köpekleri de kullanılıyor.

Soruşturma derinleştiriliyor

Alanda yapılan aramanın yanı sıra soruşturma da derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında ailenin 5 yakın akrabasının cep telefonları jandarma tarafından incelemeye alındı.

Ailenin, Evrim Atış'ın kaybolduğunu belirttiği 10 Temmuz'da arama çalışması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü, babasının mezarına gömdüğü" yönünde verdiği ifade üzerine küçük kızın dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış, herhangi bir ize rastlanamamıştı.

Evrim Atış'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Dilek ve baba Burhan Atış, verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Soruşturmada bazı kişilerin de ifadelerine başvurulmuştu.

Kaynak: AA