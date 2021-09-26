Down sendromlu Emir Talha Erdem'in Sorgun’da bir mağazada alışveriş yapan annesinin yanından ayrılarak kaybolduğu ihbarının gelmesi üzerine harekete geçen emniyet güçleri, ilçe genelinde yapılan anonslara ve sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularla kaybolan çocuğu aramaya başladı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden takviye personelin yanı sıra Jandarma, AFAD ve Belediye görevlilerinin de katıldığı arama çalışmaları, iz köpeği ve gece görüş dronu da kullanılarak yürütüldü.

Kent güvenlik sistemi kameralarının da titizlikle incelenirken, arama çalışmaları gece 01.30'a kadar sürdü.

Polis ekipleri yaklaşık 8,5 saat sonra kayıp çocuğu bir apartmanın çatı katında saklanır vaziyette buldu.

Emir Talha’nın bulunması ilçeyi sevince boğdu. Annenin oğlu ile buluşması duygusal anlar yaşandı.

Ailenin sevincine ortak olan Kaymakam Kazar ve İl Emniyet Müdürü Esertürk, Emir Talha Erdem´e oyuncak hediye etti.