Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
İki ev ve bir arabada yapılan aramalarda, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ile küpe, kolye ve figürlü bakır parçalardan oluşan 11 esere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçakçılık
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