Dünyada ilk üretilen araba... 1960'lara ait hem karada hem denizde giden bir otomobil...

Ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkaran müze, Selim ve Murat Özgörkey'in çabasıyla kuruldu.

İzmir Torbalı'daki müzede, paha biçilmez modeller sergilendi.

Klasik otomobil ve motosikletler, iki salonda sergileniyor. Her birinin ise kendine ait hikayesi bulunuyor.

Müze bünyesinde özel atölye de kuruldu. Atölye Sorumlusu Orkan Şahin, "Bazıları yanmış, bazıları takla atmış, bazıları komple çürümüştü. Fabrikadan alabildiğimiz kadar bilgiyi alıyoruz. Yoksa işte forumlarda vs. arabaları orijinal, birebir cıvatasını restore ediyoruz. Bu atölyede bir arabanın yapılabileceği her şeyi yapılıyor, hiçbir şeyi dışarı vermiyoruz. Kaporta, boya, motor, iç döşeme, koltuk döşemesi, saç her şeyi elimizden geçiriyoruz." dedi.

Otomobilleri baştan yaratan ekibe dünyadan da talep geliyor. Türk ustalar, farklı ülkelerdeki klasik otomobil meraklılarının araçlarını restore ediyor.