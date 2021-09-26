Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da sıcaklık düşüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.
Sıcaklığın, mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 25, Erzincan'da 24, Iğdır'da 23, Ağrı'da 19, Erzurum'da 18, Kars'ta 16, Ardahan'da 13 derece olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
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