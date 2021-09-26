Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 ilde 116 şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı.

Eş zamanlı düzenlenen sahte para operasyonunda yüksek miktarda sahte para, silah ve tarihi eser görünümü verilmiş sikkeler ele geçirildi. Sahte 130 bin lira, 33 bin 860 dolar ve 25 bin 750 euro ele geçirildi.

Emniyet ekipleri Ankara merkezli 20 ilde 116 şüpheliye yönelik ‘Benjamin’ isimli sahte para operasyonu düzenledi. Operasyonda 96 kişi yakalandı. pic.twitter.com/0Sz0X4R8t0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 26, 2021

Çetenin, tarihi eser meraklılarını da dolandırmaya çalıştığı belirlendi. Sahte para yapımında kullanılan çok sayıda alete de operasyonda el konuldu.

Çetenin bastıkları sahte paraları komisyon karşılığında sosyal medyada satmaya çalıştığı ve elektronik eşyaları online platformlarda sattıkları belirlendi.

96 kişinin yakalandığı operasyonda 20 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.