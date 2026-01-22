Hafif Kar Yağışlı -0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.01.2026 11:04

Kayak merkezlerinde Palandöken zirvede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 228 santimetreyle Palandöken’de ölçüldü.

Kayak merkezlerinde Palandöken zirvede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 228, Kartalkaya'da 200, Ergan'da 186, Sarıkamış'ta 161, Erciyes ve Hakkari'de 160, Yıldızdağı'nda 130, Konaklı'da 127, Çambaşı'nda 114, Yalnızçam'da 99, Hesarek'te 64, Kartepe'de 61, Gevaş Abalı'da 58, Akdağ, Küpkıran ve Murat Dağı'nda 41, Mersivan'da 35, Bozdağ ve Davraz'da 17 ve Denizli'de 11 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 20.12.2025 En düşük En yüksek

Palandöken AB -17 -8
Kartalkaya KY 0 4
Ergan ÇB -14 -5
Sarıkamış ÇB -17 -7
Erciyes KY -5 -2
Hakkari ÇB -22 -7
Yıldızdağı KY -12 -4
Konaklı AB -16 -7
Çambaşı ÇB -11 -1
Yalnızçam PB -24 -8
Hesarek ÇB -14 -7
Kartepe KY -2 2
Gevaş Abalı ÇB -13 -1
Akdağ KY -6 0
Küpkıran ÇB -22 -9
Murat Dağı KY -5 0
Mersivan ÇB -12 1
Bozdağ KY 1 3
Davraz KY -7 -4
Denizli KY -5 2
(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)

ETİKETLER
Erzurum Palandöken
Sıradaki Haber
Doğu Anadolu'da 5 ilde 147 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
ABD'nin yıl sonuna kadar Küba'da yönetim değişikliği hedeflediği iddia edildi
11:19
"Grönland geriliminde Türkiye önemli rol oynayabilir"
11:14
Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde hava ve kara saldırıları düzenledi
11:00
Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde silahlı saldırı
11:00
Doğu Anadolu'da 5 ilde 147 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
10:54
Yeni Zelanda'da sel ve toprak kaymaları meydana geldi
Kar, yağmur, fırtına...Meteoroloji 15 ili "sarı" kodla uyardı
Kar, yağmur, fırtına...Meteoroloji 15 ili "sarı" kodla uyardı
FOTO FOKUS
112 ekipleri sıkışık trafiğe rağmen 7/24 görevde
112 ekipleri sıkışık trafiğe rağmen 7/24 görevde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ