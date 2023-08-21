Açık 21.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.08.2023 05:45

Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bıçakla yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru bıçakla yaralandı.

Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bıçakla yaralandı
[Fotograf: AA]

Yenibey Mahallesi Emin Ağa Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kavgaya müdahale ederken bıçakla kolundan yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ihbar üzerine çok sayıda polis olay yerine geldi.

Olayın ardından polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, kavgaya karışan bazı şüpheliler yakalandı.

ETİKETLER
Adana Polis
Sıradaki Haber
Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:14
Pakistan'ın eski Dışişleri Bakanı Kureyşi "devlet sırlarını ifşa" suçlamasıyla gözaltına alındı
06:13
Somali hükümeti Tiktok, Telegram ve 1XBET'i yasaklıyor
06:11
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Danimarka'yı ziyaret etti
06:10
Japonya Başbakanı Kişida, Fukuşima'daki atık suyun tahliye planında "güvenlik sözü" verdi
05:55
İstanbul'da 447 kilo uyuşturucu ele geçirildi
05:49
Düğün yemeğinden zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Türkiye'nin "dijital birliği" sahaya çıktı
Türkiye'nin "dijital birliği" sahaya çıktı
FOTO FOKUS
Yunanistan Dedeağaç'ta yangın: Acil durum ilan edildi
Yunanistan Dedeağaç'ta yangın: Acil durum ilan edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ