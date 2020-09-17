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Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Samsun'un Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görülen lüzum üzerine tarafıma yapılan COVID-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum gayet iyidir. Kendimi evde izole edip karantinaya aldım. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla" ifadesini kullandı.
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