Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Kastamonu'nun Tepeharman köyünde yangın
Kastamonu'nun merkeze bağlı Tepeharman köyünde çıkan yangında 10 ev ve bir cami çatısı yandı.
Merkeze bağlı 14 hanenin bulunduğu Tepeharman köyünde çıkan yangın, 10 ev ile bir camiye sıçradı.
Yangına çok sayıda itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekibi müdahale etti.
Ekipler, evlerin büyük ölçüde zarar gördüğü yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 7 Kasım 2020 Cumartesi 02:11
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