Haber Giriş: Kaynak: AA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turuncu renge büründü
[Fotoğraf: AA]
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, lösemi hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.
Lösemili Çocuklar Haftası'nda "Her Çocuk Bir Kahraman" sloganı ile farkındalık yaratmayı hedefleyen Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenliyor.
Etkinlikler kapsamında lösemi hastalığına dikkati çekmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü de turuncu renge büründü.
Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma, gün ağarıncaya kadar sürecek.
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