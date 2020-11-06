Haber Giriş: Kaynak: AA
AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'in COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: İHA]
AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, dün kontrol amaçlı yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Bir süre evde istirahat edeceğini kaydeden Atabek, "Arayıp soran, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermenizi istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.
Dün kontrol amaçlı yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir süre evde istirahat edeceğim. Arayıp soran, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermenizi istirham ediyorum.— Çiğdem ERDOĞAN ATABEK (@cigdematabek) November 6, 2020
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 23:23
Son Haberler
- 22:56
- 22:48
- 22:58
- 22:56
- 22:15
Sıradaki Haber
Aydın’da izolasyon kurallarına uymayan 119 kişi yurda yerleştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz