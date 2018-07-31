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Kastamonu'daki FETÖ davasında karar: 6 yıl hapis

Kastamonu'da FETÖ soruşturmasında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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Kastamonudaki FETÖ davasında karar: 6 yıl hapis

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen polis memuru Hüseyin Başak, Tarsus Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne süren Başak, suçsuz olduğunu söyledi.

Beraatini talep eden Başak, "Maddi sorun yaşıyoruz. Adana'da hakkımda arama kararı olduğunu duyduğumda emniyete gidip teslim oldum. Kaçma şüphem yok. Hain terör örgütünün hiçbir zaman kölesi olmadım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA  

Etiketler: kastamonu, fetö, dava, karar
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