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Türkiye
DHA 04.08.2023 06:51

Kastamonu'daki fabrikada yeniden yükselen alevler kontrol altına alındı

Kastamonu'da bir fabrikada dün sabah çıkan yangın kontrol altına alınıp, söndürülmüştü. Yangın gece saatlerinde tekrar başladı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle tekrar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'daki fabrikada yeniden yükselen alevler kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir kapı imalatı fabrikasında dün sabah saat 07.30'da çıkan ve öğle saatlerinde kontrol altına alınan yangın, gece saatlerinde tekrar başladı.

Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü fabrikada bulunan ahşap malzemelerin rüzgarın etkisiyle tutuşması ve patlayan kimyasal maddelerin alev alması sonucu alevler tekrar yükselmeye başladı.

Tosya Belediyesi İtfaiye ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tekrar yangına kısa sürede müdahale ederek yeniden kontrol altına aldı.

Ekipler, alevlerin fabrika binasından dışarı çıkmasını engellemek ve olası yayılma riskini azaltmak amacıyla soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangının büyüme ve sıçrama ihtimaline karşı alınan önlemlerin sürdürüleceği belirtildi.

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