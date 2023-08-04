İstanbul'da motosiklet denetimi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince motosikletlerin yoğun olarak kullanıldığı noktalardan biri olan Bağdat Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirildi.

Uygulama noktasında elektrikli ve yakıtlı motosiklet süren sürücüler tek tek durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Denetimde birçok sürücüye fosforlu yelek bulundurmadıklarından, kask takmadıklarından, ehliyet veya ruhsatsız motosiklet kullandıklarından ötürü 436 lira para cezası kesildi.

Denetimde 32 araç kontrol edilirken, toplamda 8 bin 234 lira ceza kesildi.

[Fotoğraf: İHA]

Motosiklet sürücülerinin en çok yaptığı hata gece trafiğinde reflektör takmamaktı.

"Reflektörümüz olmadığı için ceza yedik, cezaya razıyız"

Reflektörü olmadığı için ceza kesilen Mehmet Demir, "Trafik uygulamasına takıldık, reflektörümüz olmadığı için ceza yedik, cezaya razıyız. Yalnız bir defalık uyarılmayı hak ediyoruz. Şu anda motorumu bağladılar, şu anda mağduruz. Kadıköy'den Gaziosmanpaşa'ya gideceğim, mağdurum. 436 lira ceza yedim, razıyım ama motorumu verseler bari evime gidebilsem. 40 kilometre yol gideceğim" dedi.

Trafik denetiminde ceza yiyen İbrahim Ekin, "Ehliyeti olmayan, kaçak geçenlerin yakalanmasından yanayız ama fosforlu yelek olmamasından dolayı motorun bağlanması kötü oldu. Ceza yemeye razıyız ama motorun bağlanması kötü oldu. Beylikdüzü'nde oturuyorum, buradan oraya gitmek çok sıkıntılı" dedi.

5 ilçede daha denetim yapıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin koordinasyonunda Esenyurt, Beyoğlu, Kağıthane, Ümraniye ve Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uygulamaya gece bekçileri de destek verdi.

Uygulama noktalarında motosikletleri durduran ekipler, araçların çalıntı olup olmadığını kontrol etti. Ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücülere trafik cezası yazıldı.

Şüpheli görülen kişilerin de kimlikleri kontrol edildi.