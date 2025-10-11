Hafif Sağanak Yağışlı 8ºC Ankara
Türkiye
AA 11.10.2025 22:15

Kastamonu'da tur midibüsü devrildi: 25 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen tur midibüsündeki 25 kişi yaralandı.

Kastamonu'da tur midibüsü devrildi: 25 yaralı
[Fotograf: AA]

Uğur A.'nın kullandığı tur midibüsü, Kuran köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

2'si şoför, 2'si rehber, 21'i yerli turist olmak üzere 25 kişinin bulunduğu midibüsün, Sinop turunu tamamladıktan sonra Kastamonu'ya gittiği öğrenildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Taşköprü-Kastamonu kara yolunda 21.30 sularında tur midibüsünün yan yatması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda 25 yaralı olduğu ihbarı alınmış, 7 yaralı Taşköprü Devlet Hastanesine, 7 yaralı Özel Anadolu Hastanesine, 10 yaralı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmiştir. 1 kazazede, durumunun iyi olduğunu ifade ederek hastaneye getirilmeyi kabul etmemiştir. Hastaneye kaldırılan kazazedelerin tamamı hafif yaralıdır."

Kastamonu
